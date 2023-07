Sensacja w siatkarskiej Lidze Narodów. Mistrzynie świata na krawędzi

Na pierwszy turniej Ligi Narodów w Antalyi zabrał sporo nowych zawodniczek, dając odpoczynek największym gwiazdom. Odmieniony skład przegrał jednak wszystkie cztery mecze , ulegając m.in. 0:3 Polsce . Stopniowo do gry wracały jednak bardziej doświadczone zawodniczki.

Drużyna odrabiała straty, na ostatni turniej do Suwon przyjechała jako dziewiąty zespół tabeli. Miejsce w turnieju finałowym zapewni sobie czołowa ósemka. W Korei Południowej dołączyła do nich m.in. Tijana Bosković , MVP mistrzostw świata, oraz doświadczona rozgrywająca Maja Ognjenović . Taki skład pewnie ograł Chinki i Niemki.

Nie pomogła nawet Tijana Bosković. Wielkie kłopoty Serbii w Lidze Narodów

Niespodziewanie jednak mistrzynie świata potknęły się na teoretycznie łatwiejszej do pokonania przeszkodzie. W sobotę rano czasu polskiego przegrały z Dominikaną. Serbki prowadziły już 2:1 w setach, znów skuteczna była Bosković, która zdobyła łącznie 31 punktów. Ale to nie wystarczyło do pokonania ambitnej drużyny z Karaibów - Dominikana wygrała w tie-breaku 15:10.