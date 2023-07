Sensacja w Lidze Narodów stała się faktem. Wielkie mistrzynie na aucie

Serbki rozpoczęły Ligę Narodów fatalnie, od czterech porażek. Przegrały między innymi z Polską, i to w trzech krótkich setach . W pierwszych spotkaniach nowy trener mistrzyń świata Giovanni Guidetti dał jednak odpocząć kilku gwiazdom.

Nawet wielkie gwiazdy światowej siatkówki nie pomogły jednak w wypełnieniu zadania. Co prawda drużyna z Bałkanów ograła w Suwon drużyny z Chin i Niemiec, ale to było za mało. Szanse Serbek przekreśliła porażka 2:3 z niżej notowaną Dominikaną i wygrana Japonii .

Japonia wykorzystała szansę. Znamy wszystkie finalistki Ligi Narodów

Mecz drużyny z Dalekiego Wschodu kończył przedostatni dzień zmagań fazy zasadniczej Ligi Narodów. By Serbki mogły liczyć na grę w finałach, Japonki musiały jednak przegrać oba pozostałe im spotkania. W Bangkoku siatkarki z Azji zmierzyły się z Tajlandią i nie dały szans gospodyniom. Zwyciężyły 3:0 po trzech krótkich setach i to one zamknęły stawkę finalistek Ligi Narodów.