Polscy siatkarze zakończyli fazę grupową Ligi Narodów efektownym zwycięstwem nad Japonią i mogą już skupiać się na przygotowaniach do turnieju finałowego, który odbędzie się w Gdańsku. Wciąż nie wiadomo, na jakich siatkarzy postawi Nikola Grbić, którego po ostatnim meczu w Pasay zapytano o to, czy podjął już decyzję co do składu. Reakcja serbskiego szkoleniowca, który po raz kolejny udzielił wywiadu po polsku, była bezcenna.