Problemy polskiego asa po finale Ligi Narodów. Nowe wieści o stanie zdrowia gwiazdy

Nikola Grbić o kontuzji Mateusza Bieńka. Jasny komunikat selekcjonera

Mateusz Bieniek o swoim urazie. Potrzebny będzie zastrzyk

- To identyczne z tym, co miałem na Filipinach. Może trochę mocniej, bo poczułem, że raczej kontynuować gry nie dam rady. Ale mamy teraz wolne, prawie dwa tygodnie, więc jest czas, by to wreszcie wyleczyć, przyjąć w to miejsce zastrzyk i odpocząć - opisał polski środkowy.