Prezes PZPS rozpętał burzę. Siatkarki tonowały nastroje

Reprezentacji Polski siatkarek , prowadzona przez włoskiego szkoleniowca Stefano Lavariniego , w meczu o brązowy medal Ligi Narodów pokonała USA 3:2. To sukces, jakiego na tym poziomie w żeńskiej siatkówce w naszym kraju jeszcze nie było.

Polki nie czują się pokrzywdzone brakiem ceremonii medalowej

- Organizacja Volleyball World pokazała, jak zepsuć święto siatkówki i zamazać najważniejsze momenty w karierze wielu zawodniczek. Nie tędy droga. Każdy medal to ogromny sukces sięgających po nie drużyn i należy się tym chwalić oraz odpowiednio pokazać - mówił sternik związku.

- Na pewno to była chwila, którą chce się celebrować. Z drugiej strony cieszyłyśmy się z tego, że możemy szybciej opuścić halę, by ten sukces przeżywać we własnym gronie. Oczywiście celebracja była z zachowaniem umiaru. Wiedziałyśmy bowiem, że czekają nas dwa dni podróży - dodała z uśmiechem najlepiej blokująca zawodniczka Ligi Narodów.