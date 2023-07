To był niecodzienny widok, bo Korneluk to w tym sezonie podpora polskiej kadry. 28-letnia środkowa wraca jednak do składu na drugą partię. Zdobywa w niej cztery punkty, w tym dwa blokiem. Gra już do końca, w całym meczu zdobywa 15 punktów - lepszym dorobkiem może się pochwalić tylko Magdalena Stysiak. Dzień później, w czterech setach z Bułgarią Korneluk dorzuca do dorobku Polski 11 “oczek".