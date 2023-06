Praca Włocha zaczęła przynosić efekty, co widać po występach "Biało-Czerwonych" w tegorocznej Ligi Narodów. Polki, które poprzedni cykl zakończyły na dopiero 12. miejscu, teraz zachwycają i pokazują, że są w stanie rywalizować nawet z wyżej notowanymi zespołami.

Liga Narodów 2023. Polskie siatkarki ograły Chiny. I zaczęły świętowanie

Podopieczne Lavariniego miały więc powód do zadowolenia, a upust radości dały podczas podróży z hali do hotelu. Na instagramowym profilu prowadzonym przez PZPS pojawiło się nagranie, na którym widać, jak zawodniczki tańczyły w autokarze do piosenki "Nie daj się" Dody. W spontanicznie utworzonym "wężyku" pojawiły się m.in. Stysiak i Korneluk, czyli gwiazdy naszej kadry, a materiał opatrzono podpisem: "Jak ich nie uwielbiać?".