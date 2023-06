Teraz już może trochę mniej, niż na samym początku Ligi Narodów. Gdybyśmy przed pierwszym turniejem mieli rozważać, z kim ta nasza reprezentacja mogłaby wygrać, a z kim przegrać, to na pewno nie pomyślałabym, że +zrobimy+ takie wyniki. Ja często kieruję się sercem, nigdy nie przepuszczałam jednak, że powygrywamy z tymi potęgami i to po 3:0. Tym bardziej że na początku ledwo pokonałyśmy Kanadę 3:2 i nic nie zapowiadało, że to się tak potoczy

~ powiedziała.