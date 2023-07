Polki wygrały fazę zasadniczą tegorocznej Ligi Narodów, co było dużym zaskoczeniem, bo jeszcze przed startem turnieju nikt nie typował ich w roli kandydatek do zajęcia pierwszego miejsca w tabeli. "Biało-Czerwone" przegrały jednak tylko dwa z 12 spotkań i pewnie awansowały do finałów, które odbywają się w amerykańskim Arlington.