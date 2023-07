Polskie siatkarki uwierzyły w siebie. "Pukamy do światowej czołówki"

Atmosfera - to tajemnica sukcesu Polek

- To my kreujemy ten team spirit. Z drugiej strony umożliwia nam to też trener. On wprowadza taką atmosferę, która nas nie ogranicza. Czujemy się swobodnie i dzięki temu robimy najlepiej to, co potrafimy. Trener pozwolił nam przede wszystkim uwierzyć we własne możliwości - podkreśliła siatkarka.