Polskie siatkarki bliżej igrzysk. Ważny awans, czołówka coraz bliżej

Polki już po pierwszych meczach są więc poważnymi kandydatkami do udziału w turnieju finałowym, w którym wystąpi osiem najlepszych drużyn. To byłby znaczny progres w porównaniu do poprzedniego sezonu , w którym ukończyły rozgrywki dopiero na trzynastej pozycji.

Reprezentacja Polski pnie się w rankingu FIVB. Miejsce, jakiego nie było od lat

Zestawienie FIVB może mieć w najbliższych miesiącach bardzo duże znaczenie. - Z powodu specyficznej pozycji w rankingu będziemy skupiać się na tym, by ją utrzymać - zapowiadał jeszcze przed startem sezonu Lavarini. Wysokie miejsce może bowiem dać prawo gry na igrzyskach w Paryżu. To właśnie na podstawie zestawienia FIVB przydzielone zostaną ostatnie przepustki do gry we Francji - zyskają je najlepsze drużyny, które nie wywalczą awansu z turniejów kwalifikacyjnych. Przydział miejsc odbędzie się z zachowaniem prawa startu w igrzyskach dla przedstawiciela każdego kontynentu.