Polskie siatkarki będą jeszcze silniejsze? Szykuje się spore wzmocnienie

Polskie siatkarki kroczą w Lidze Narodów od zwycięstwa do zwycięstwa. W pierwszych ośmiu meczach potknęły się tylko raz , w meczu z Holandią. Poza tym ogrywają kolejne rywalki, i to te z najwyższej półki. W pokonanym polu pozostawiły już między innymi mistrzynie świata z Serbii , mistrzynie Europy z Włoch czy reprezentacje Turcji i Chin.

Mimo że do rozegrania pozostały im jeszcze cztery spotkania fazy zasadniczej, są już niemal pewne udziału w turnieju finałowym . Pną się też w rankingu FIVB. Selekcjoner Stefano Lavarini osiąga te sukcesy, grając niemal podstawowym składem. Niemal, bo w drużynie brakuje Wołosz.

"Pierwsze odbijanko". Joanna Wołosz bliżej powrotu do reprezentacji Polski

Uraz wykluczył kapitan kadry z całej fazy zasadniczej Ligi Narodów. Zamiast niej rozegraniem kieruje Katarzyna Wenerska wspomagana przez wracającą do drużyny narodowej Julię Nowicką.

Coraz bardziej zbliża się jednak moment, w którym i Joanna Wołosz wróci do reprezentacji Polski. Zapowiada to jej wpis na Instagramie. Siatkarka zamieściła filmik, na którym widać, jak wykonuje ćwiczenie charakterystyczne dla rozrywających, polegające na trafianiu piłką do specjalnej obręczy.