Polski zawodnik odżył. Kipiał entuzjazmem. "Siatkówka znowu mnie bawi"

- Wygrana w takim stylu z Brazylią bardzo cieszy, bo choć to jest reprezentacja w przebudowie, to jest to drużyna z wielkimi nazwiskami - radował się po Łukasz Kaczmarek, atakujący polskiej reprezentacji po wygranej z Canarinhos 3:0 w ćwierćfinale Ligi Narodów siatkarzy.