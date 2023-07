Polski siatkarz zdradził to przed finałem. Rywale nie spełnili jego życzenia

Taka konfrontacja byłaby rewanżem za ubiegłoroczny finał mistrzostw świata. Okazało się jednak, że Amerykanie nie dali Włochom żadnych szans i to drużyna z USA będzie przeciwnikiem polskiej kadry.

Norbert Huber doczekał się gry w kadrze. "Życie nauczyło mnie cierpliwości"

Huber może mieć za to nadzieję, że jego marzenie spełni trener Nikola Grbić i wystawi go w finale Ligi Narodów. W półfinale z Japonią niespełna 25-letni zawodnik zmienił Jakuba Kochanowskiego. Pozostał na boisku już do końca spotkania i pomógł drużynie między innymi w ataku - skończył każdą z pięciu piłek, które otrzymał od Marcina Janusza.