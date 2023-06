Polski siatkarz zdobywa zaufanie Grbicia. Teraz czas na nowe wyzwanie

Huber w tym sezonie wrócił do reprezentacji Polski po dwuletniej przerwie. Być może nigdy by z niej nie wypadł, gdyby nie paskudna kontuzja z końcówki poprzedniego sezonu. Uraz ścięgna Achillesa wykluczył go z gry na wiele miesięcy. Środkowy przegapił między innymi ubiegłoroczny finał siatkarskiej Ligi Mistrzów.