Polski siatkarz wystawił ocenę kadrze. I wskazał klucz do zwycięstwa w półfinale

Polscy siatkarze pokonali Brazylię i w sobotę zagrają o finał Ligi Narodów. Mimo że pokonali “Kanarkowych” 3:0, taka rywalizacja mogła dać im się we znaki. - Te mecze są zawsze bardzo imponujące, bardzo fizyczne. Często palce bolą po spotkaniach, trzeba okładać lodem - przyznaje Jakub Kochanowski. Środkowy polskiej kadry zdradza też, co jego zdaniem będzie kluczem do pokonania następnego przeciwnika, czyli Japonii.