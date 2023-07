Polski siatkarz odebrał nagrodę. Ale poniosło go dopiero później

Nagrody dla MVP najczęściej zgarniają zawodnicy, którzy najbardziej rzucają się w oczy na boisku, czyli atakujący lub przyjmujący. Libero to ludzie z cienia, którzy wykonują niewdzięczną robotę w przyjęciu i obronie . Tym większym zdziwieniem było wyróżnienie dla Zatorskiego.

- To dla mnie bezcenne, to spełnienie marzeń z dzieciństwa. Każdy mecz w reprezentacji grany przy pełnej hali, czy to w Polsce, czy ostatnio na Filipinach, jest czymś takim. Uważam się za wielkiego szczęściarza - dodaje.