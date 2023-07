Polski siatkarz o mało nie stracił butów. Wyjątkowe sceny po medalu

Pamiątkę z tego wydarzenia chcieli mieć więc nie tylko siatkarze, ale i kibice. Spora grupa fanów jeszcze godzinę po zakończeniu dekoracji medalowej czekała na swoich idoli. Polscy zawodnicy rozdawali autografy na piłkach, koszulkach i plakatach, pozowali do zdjęć.

Ale niektórzy kibice mieli do siatkarzy również bardziej nietypowe prośby. W takiej sytuacji znalazł się Norbert Huber , polski środkowy, który w trakcie finału w znakomity sposób zastąpił kontuzjowanego Mateusza Bieńka . Jeden z fanów poprosił go o buty, w których wystąpił w czasie finału.

Niestety nie mogę, ponieważ dopiero co je zamówiłem

Ale i tak oddał kibicom sporo, bo pozował do zdjęć bez koszulki.

Tomasz Fornal szukał najmłodszego kibica. Miał konkretny powód

Do fanów ze strefy wywiadów wrócił również Tomasz Fornal . I sam zaskoczył ich ciekawym pytaniem. - Kto tu jest najmłodszy? - zapytał. Szczęśliwiec, najmłodszy z grupki fanów, otrzymał treningową koszulkę polskiego siatkarza.

Później przyjmujący, który podobnie jak Huber wydatnie pomógł drużynie w finale wejściem z ławki rezerwowych, rozdawał jeszcze autografy. Tuż obok to samo robił trener Nikola Grbić .

Po drugiej stronie Ergo Areny czas dla fanów znalazł również Kamil Semeniuk . Przyjmujący, który ostatni sezon po raz pierwszy spędził za granicą - w Sir Safety Susa Perugia - po każdym z meczów w Trójmieście wytrwale spełniał prośby kibiców i był jednym z ostatnich zawodników schodzących do szatni.

Liga Narodów wygrana. Polskim kibicom zostały jeszcze dwa cele

Później polscy siatkarze rozpoczęli świętowanie, co uchwyciły telewizyjne kamery pod halą. Do autobusu wsiadł "wesoły pociąg" zawodników z piosenką Ryszarda Rynkowskiego na ustach. Po finale zawodnicy otrzymali od sztabu szkoleniowego dwa tygodnie wolnego. Później rozpoczną przygotowania do mistrzostw Europy i kwalifikacji olimpijskich, sezon reprezentacyjny zakończą dopiero jesienią.