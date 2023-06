Polski siatkarz czeka na szansę od Nikoli Grbicia. Podjął kluczową decyzję

Bartosz Kwolek w lipcu skończy dopiero 26 lat, a już może pochwalić się pokaźnym dorobkiem medalowym. Najpierw wygrał niemal wszystko, co się dało, w kategoriach młodzieżowych, tworząc “złotą" drużynę m.in. z Jakubem Kochanowskim i Tomaszem Fornalem . Potem, już z dorosłą kadrą, zdobył złoto i srebro mistrzostw świata , choć w obu przypadkach nie był wiodącą postacią kadry.

Nieco mniej sukcesów ma jak dotąd w rozgrywkach klubowych. Zdobył co prawda trzy medale w PlusLidze, ale nie wywalczył jeszcze mistrzostwa Polski. W przyszłym sezonie ma jednak szansę to zmienić - będzie reprezentować barwy jednego z najmocniejszych zespołów.

Bartosz Kwolek chwali Zawiercie. Prezes Kryspin Baran odpowiada komplementami

Te cele muszą być wysokie, bo w drużynie z Zawiercia w przyszłym sezonie będzie roić się od gwiazd. Oprócz Kwolka Aluron zaprezentował już dwóch innych reprezentantów Polski - Mateusza Bieńka i Karola Butryna . Do tego do drużyny ma dołączyć Luke Perry , jeden z najlepszych libero PlusLigi poprzedniego sezonu.

Poważna infekcja, która dopadła Bartka tuż przed startem fazy play-off, sprawiła niestety, że do kluczowych meczów nie mógł przystąpić w pełni sił. Mimo tego w tych najważniejszych momentach udowadniał, że jest graczem, na którego można w takich chwilach liczyć. Jestem przekonany, że kolejne rozgrywki będą w jego wykonaniu jeszcze lepsze

Kwolek trafił bowiem do Zawiercia przed rokiem z Projektu Warszawa. W pierwszym sezonie w nowym klubie rozegrał 49 meczów, zdobywając w nich 591 punktów. Był też jednym z najlepiej zagrywających siatkarzy PlusLigi. - Tu jest więcej spokoju, luzu, nie traci się czasu na korki. I też nie ma za dużo pokus. Jest trochę inaczej. Na pewno jest tu super dla moich psów, zaraz obok mają las - tak Kwolek w rozmowie z Interią porównywał życie w Warszawie i Zawierciu .

Bartosz Kwolek czeka na szansę od Nikoli Grbicia. Dostał więcej wolnego

Przyjmujący w tym sezonie po raz kolejny znalazł się w reprezentacji Polski. Nikola Grbić powołał go do 30-osobowej kadry na Ligę Narodów. Kwolek nie poleciał jednak na turniej do Japonii, nie zagra też w rozpoczynających się zawodach w Holandii.