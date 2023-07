Polski libero wskazał decydujący element. "To jest nasza siła"

Nie zrobiło się nam jakoś nadmiernie gorąco w tym momencie. To jest naszą siłą, na to wyczulał nas trener, że Brazylia ma doświadczony zespół, który potrafi się wykaraskać z kiepskiego momentu, dobrze, że wytrzymaliśmy chwilową niedogodność. Naszą najmocniejszą stroną była dziś dobra zagrywka - to ułatwia grę w ataku i w bloku, te elementy się nakręcają

~ podkreślił Paweł Zatorski.