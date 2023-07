Liga Narodów 2023. Polki ograły Niemki. Nieoczekiwana bohaterka "Biało-Czerwonych"

Kolejnego seta wygrały Niemki, które w trzeciej partii spisały się przyzwoicie, bo ugrały 21 punktów. Czwarta odsłona meczu ponownie należała do Polek, które wygrały na przewagi 26:24 i przypieczętowały zwycięstwo oraz awans do półfinału Ligi Narodów. Duża w tym zasługa Olivii Różański i Magdaleny Stysiak , które zdobyły po 18 punktów i były filarami naszej drużyny w ataku.

"Joanna Pacak. Gdyby ktoś mi powiedział jeszcze kilka miesięcy temu, że to właśnie ta zawodnika będzie jedną z bohaterek awansu do półfinału VNL 2023, to... po prostu nie byłbym w stanie w to uwierzyć! 6 punktowych bloków i... ten najważniejszy na sam koniec!" - napisał doskonale zorientowany w tematyce siatkówki klubowej i reprezentacyjnej Jakub Balcerzak.