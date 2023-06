Polska siatkarka się nie zatrzymuje. Pierwsza na świecie złamała barierę

Czwartkowe spotkanie z Niemkami było dla polskich siatkarek prawdziwym rollercoasterem. Pierwszą partię rozpoczęły od stanu 0:7 i już w pierwszych minutach spotkania Stefano Lavarini musiał wzywać je do siebie. W drugiej to one wygrywały 7:1 i rozbiły rywalki. Ostatecznie thriller zakończył się wygraną Polek w tie-breaku, dzięki której zagwarantowały sobie udział w turnieju finałowym Ligi Narodów.