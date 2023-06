Polska siatkarka rozwiązała problem reprezentacji. Eksperci zachwyceni

Martyna Łukasik jak Tomasz Fornal? "Męskie granie"

- Dziewczyna "pruła", męskie granie - komplementował Łukasik na kanale "Prawda Siatki" Wojciech Drzyzga , były siatkarz i trener, ekspert Polsatu Sport. - Fajnie, lubię popatrzeć, jak dziewczyna ma "strzał". 1,90 m wreszcie jest na miejscu. To jest to granie, o które nam chodzi . Ten kierunek rozwoju zespołu - dziewczyn, które mają potencjał fizyczny - daje bardzo dobre rezultaty.

Martyna Łukasik wróciła do zdrowia i formy. A Polki pną się w rankingu

Łukasik być może nigdy by nie wypadła z drużyny Lavariniego, gdyby nie problemy ze zdrowiem. To one wyeliminowały przyjmującą z ubiegłorocznych mistrzostw świata. Wcześniej, na początku Ligi Narodów, to ona często była podstawową zawodniczką kadry.