Wbrew pozorom nie jest to łatwy przeciwnik, zawsze grało nam się z nimi dosyć trudno. To zawodniczki, które mogą zaskoczyć. Samo to, że są w turnieju finałowym, to już duży sukces. Na pewno nie mają na sobie presji, tym bardziej będzie to trudne spotkanie. Ale wierzę, że nasze zawodniczki będą prezentowały taką formę, jak do tej pory. I zbyt wielu problemów zespół niemiecki im nie sprawi

~ oceniła w rozmowie z Interią Milena Sadurek, była rozgrywająca reprezentacji Polski.