Polska chce uniknąć fatum w Lidze Narodów. Jedna rzecz martwi prezesa PZPS

Nikola Grbić i jego zawodnicy chcą uniknąć fatum i chcą iść do przodu. Mecz z Brazylią jest doskonałą okazją do tego, bo dla nas to jest wejście w turniej z wysokiego "C". Jeżeli chcemy być mistrzami olimpijskimi, to nie możemy patrzeć na to, kto jest naszym rywalem i kalkulować. Do każdego rywala trzeba podchodzić z szacunkiem, ale też myśleć o wygranej

~ mówił sternik związku.