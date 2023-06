Reprezentacja Polski ma już za sobą osiem spotkań w tegorocznej siatkarskiej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicia pierwszy turniej rozegrali w japońskiej Nagoi , gdzie serbski szkoleniowiec miał okazję przetestować debiutantów i zawodników, którzy do tej pory byli pewnymi punktami zespołu - m.in. Karola Kłosa, Mateusza Bieńka czy Kamila Semeniuka.

Artur Szalpuk błyszczy w kadrze. Nikola Grbić docenił siatkarza

Po drugim turnieju Nikola Grbić przyznał, że będzie miał problem z podjęciem decyzji co do powołań na ostatnią odsłonę fazy grupowej Ligi Narodów. W rozmowie z "Super Expressem" zauważył, że z dobrej strony do tej pory prezentowali się Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz.