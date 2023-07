Reprezentacja Polski w siatkówce miała zagwarantowany udział w turnieju finałowym tegorocznej Ligi Narodów, ponieważ przyszło jej wystąpić w roli gospodarza. "Biało-Czerwoni" fazę zasadniczą turnieju mogli więc potraktować czysto treningowo, by przygotować się do najważniejszych spotkań. Aktualni wicemistrzowie świata po drodze przegrali tylko dwa spotkania i zajęli trzecie miejsce w grupie, za wiceliderami Japończykami oraz Amerykanami, którzy stali się z marszu głównymi faworytami do końcowego triumfu.