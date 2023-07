Wygrana w takim stylu z Brazylią bardzo cieszy, bo choć to jest reprezentacja w przebudowie, to jest to drużyna z wielkimi nazwiskami (...) Bardzo cieszę się z tego, że po raz kolejny jestem w reprezentacji. Załapałem trochę świeżości po wykańczającym sezonie. Siatkówka znowu sprawia mi radość. Ponownie mogę się nią bawić przy wspaniałych kibicach

~ powiedział po meczu z Brazylią Łukasz Kaczmarek, siatkarz reprezentacji Polski w rozmowie z Tomaszem Kalembą z Interii.