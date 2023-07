Polacy odpowiedzieli na napór Japończyków. "Do planu C nie doszliśmy"

Mecz Polski z Japonią nie rozpoczął się dobrze dla Biało-Czerwonych. Rywale rzucili się na naszych siatkarzy i zdemolowali ich. To było jak tajfun.

Co to był za napór Japończyków. Polacy odpowiedzieli na niego

Na pewno tego meczu nie zaczęliśmy najlepiej. Cieszy jednak, że odpowiedzieliśmy na napór Japończyków, którzy doskonale zagrywali i wróciliśmy do naszej dobrej gry. Byliśmy cierpliwi i wygraliśmy. Teraz wszystkie siły rzucamy na finał

Zapytany o to, czy trener Nikola Grbić przygotował kilka planów na mecz z Japonią w zależności od tego, jak będzie się rozwijała sytuacja na boisku, odparł z uśmiechem: - Tak. Zastosowaliśmy plan B. Najważniejsze, że zadziałał, bo wygraliśmy. Do planu C nie doszliśmy.