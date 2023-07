Pokaz siły polskiej siatkówki. Pierwszy taki przypadek w historii

Polscy siatkarze już z medalami. Sytuacja jakiej w naszym kraju jeszcze nie było

Dzięki temu, że Polacy zapewnili sobie co najmniej srebrne medale, doszło do sytuacji, jakiej w historii rodzimej siatkówki jeszcze nie było. W jednym sezonie po medale Ligi Narodów sięgnęły bowiem dwie nasze reprezentacje - żeńska i męska . To pokazuje, jak ta dyscyplina jest mocna w naszym kraju.

Teraz na podium wskoczyli nasi siatkarze. Ci jednak znajdują się w zupełnie innej sytuacji. Są przecież liderami rankingu FIVB, ale też aktualnymi wicemistrzami świata. Dla nich brak medalu w Lidze Narodów i to w turnieju rozgrywanym przed własną publicznością, byłby porażką. Oni bowiem do Ergo Areny przyjechali z jednym celem - zdobycia złota. Polska nigdy bowiem nie wygrała Ligi Narodów, która ma jednak krótką historię, bo jest rozgrywana od 2018 roku.

- Fajnie jest coś zdobywać dla Polski. W ostatnim czasie po medale sięgała tylko męska reprezentacja. Teraz mam nadzieję, że coś się zmieni, choć oczywiście naszym panom życzę, by nadal wygrywali. Bardziej chodzi mi o to, że to może teraz my zaczniemy sięgać po trofea. Chcemy pokazać światu, że liczymy się w kobiecej siatkówce - mówiła Magdalena Stysiak, atakująca reprezentacji Polski, po powrocie z USA w rozmowie z Interia Sport.