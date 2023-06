Reprezentacja Polski w siatkówce p ierwszy turniej tegorocznej Ligi Narodów rozegrała w japońskiej Nagoi, gdzie pokonała Francję, Iran oraz Bułgarię, a uległa Serbii. Nikola Grbić w Kraju Kwitnącej Wiśni nie miał do dyspozycji największych gwiazd, które wróciły do kadry na mecze w Rotterdamie.

Liga Narodów. Reprezentacja Polski pokonała Niemcy

- Drugi set uciekł nam na własne życzenie. Zrobiliśmy bardzo dużo błędów i sami oddaliśmy te punkty rywalom - mówił po meczu w rozmowie z TVP Sport Grzegorz Łomacz . Jak zauważył, rywale zaczęli ryzykować na zagrywce w drugim secie, dzięki czemu odwrócili losy partii i ją wygrali. - A my nie graliśmy cierpliwie - przyznał.

W tie-breaku Łomacz wystawiał piłkę głównie do Bartosza Kurka, czyli kapitana reprezentacji, który wprawdzie w poprzednich setach nie zagrał na najwyższym poziomie, ale w decydującej partii nie zawiódł.

Bartek jest klasą samą w sobie. Wiedziałem, że w tym momencie to jest "pewniak". Na szczęście jak zawsze nam pomógł

Grzegorz Łomacz zapytany o rywalizację w kadrze. Bezcenna reakcja siatkarza

Łomacz po usłyszeniu niewygodnego pytania o to, czy jest już "ciut bliżej" do roli zmiennika Janusza, odpowiedział jednoznacznie. "O rywalizację proszę zapytać trenera" - skwitował ze śmiechem. - Już Grzegorz Łomacz znika - zażartował w odpowiedzi dziennikarz Filip Czyszanowski, nawiązując do faktu, że po tym pytaniu rozgrywający zakończył wywiad.