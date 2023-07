Paweł Zatorski MVP Ligi Narodów. Jak zareagował? "Niektórzy w niego zwątpili"

Paweł Zatorski, libero reprezentacji Polski, został MVP turnieju finałowego Ligi Narodów, który Biało-Czerwoni wygrali. Dla wielu fachowców to było zaskoczenie. Podobnie zareagowali zresztą też koledzy "Zatora" i on sam. - To miła niespodzianka - przyznał po meczu z USA, który Polska wygrała 3:1.