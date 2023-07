Ogromne pieniądze dla Polek. Kwota liczona w milionach

Reprezentacja Polski siatkarek sięgnęła po brązowy medal w Lidze Narodów. Choć w półfinale musiała uznać wyższość Chinek, to w starciu o trzecie miejsce po trudnym boju okazała się lepsza od Stanów Zjednoczonych, notując znakomity wynik. To nie tylko niezwykle prestiżowy, ale i cenny triumf. I to nie tylko pod kątem punktów do rankingu, bo na konto naszej drużyny wpłynęła naprawdę pokaźna kwota.