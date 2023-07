O włos od sensacji w Lidze Narodów. Mistrzowie świata wyprzedzili Polaków

W ostatnim tygodniu fazy zasadniczej najlepszych siatkarzy gości Pasay na Filipinach oraz Anaheim w Stanach Zjednoczonych . Rywalizację jako pierwsze rozpoczęły drużyny, które przyjechały do Azji.

Mistrzowie świata i Europy, którzy w poprzednim spotkaniu przegrali 1:3 z Polską , postawili jednak rywalom trudne warunki. Co prawda w pierwszym secie przegrali 23:25, ale później to oni przejęli inicjatywę. Drugą partię wygrali 25:20, trzecią 25:15. Dobrze spisywali się młodzi włoscy skrzydłowi - Yuri Romano zdobył łącznie 20, a Alessandro Michieletto 17 punktów.

W czwartej partii Brazylijczycy mieli jeszcze szansę na przedłużenie spotkania. Doprowadzili do remisu 18:18, ale ostatecznie to Włosi wygrali 25:21 i zakończyli spotkanie.

Przegraliśmy pierwszego seta, może przegapiliśmy o kilka akcji zbyt dużo. Później podjęliśmy odpowiednie kroki, dobrze trzymaliśmy się w przyjęciu, ja też zmieniłem coś w prowadzeniu gry i poszło nam lepiej. Po meczu z Polską przeanalizowaliśmy grę i zrozumieliśmy, że zrobiliśmy coś, co niezbyt się nam podobało. Teraz uporządkowaliśmy kilka rzeczy

Liga Narodów siatkarzy. Włosi wyprzedzają reprezentację Polski

Wygrana z Brazylią to szóste zwycięstwo podopiecznych Ferdinanda De Giorigiego w tegorocznej Lidze Narodów. Dzięki temu Włosi wyprzedzili reprezentację Polski w tabeli i wskoczyli na piąte miejsce.

Na czele nadal są Japończycy, czyli największe objawienie pierwszej części Ligi Narodów. Drużyna z Japonii pozostaje niepokonana , choć we wtorek niewiele brakowało, by przegrała z dużo niżej notowaną drużyną.

We wtorek o godz. 22 czasu polskiego rywalizację rozpoczną drużyny, które przyjechały do Anaheim. W pierwszym spotkaniu Argentyna zmierzy się z Serbią. W środę do gry przystąpią "Biało-Czerwoni", którzy zainaugurują zmagania na Filipinach od spotkania ze Słowenią. Początek o godz. 13, transmisja w Polsacie Sport.