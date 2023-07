Nokaut w ćwierćfinale Ligi Narodów. Klasa mistrzów świata i Europy

Oba zespoły fazę zasadniczą Ligi Narodów zakończyły z niemal identycznym dorobkiem. Należało się zatem spodziewać wyrównanego spotkania. Trzeba było jednak pamiętać o tym, że to Argentyna wygrała mecz tych drużyn w pierwszym tygodniu zmagań, pokonując mistrzów świata i Europy 3:0. Tyle że siatkarze prowadzeni przez Ferdinando De Giorgiego rośli wraz z każdym tygodniem. Ligę Narodów rozpoczęli od dwóch porażek, ale potem było już znacznie lepiej.

Nokaut w ćwierćfinale Ligi Narodów

To był też przede wszystkim pojedynek dwóch wspaniałych rozgrywających Simone Gianellego i Luciano De Cecco . Ten ostatni dwa lata temu poprowadził Argentynę do historycznego brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Tokio .

Początek meczu to jednak zdecydowana przewaga Włochów. Jak na mistrzów świata i Europy przystało, grali oni niemal perfekcyjnie. Szczególnie imponowała gra blokiem. Argentyńczycy wyglądali na mocno pogubionych na boisku, co zresztą znajdowało odzwierciedlenie w wyniku. Do tego popełniali znacznie więcej błędów od rywali.