Grbić do szerokiej kadry przed startem sezonu reprezentacyjnego powołał aż 10 przyjmujących, ale ostatecznie sześciu z nich liczyło się w walce o miejsce w zespole na najważniejsze imprezy . Mowa o Wilfredo Leonie, Bartoszu Bednorzu, Tomaszu Fornalu, Kamilu Semeniuku, Arturze Szalpuku oraz Aleksandrze Śliwce.

I chociaż spekulowano, że Serb może powołać czterech przyjmujących, ostatecznie do kadry na mecze w Gdańsku zgłosił pięciu zawodników grających na tej pozycji, rezygnując z Szalpuka . Z racji, że obsadził tę pozycję większą liczbą zawodników, niż czynił to podczas poprzednich imprez, musiał z kolei skreślić jednego ze środkowych.

Liga Narodów 2023. Nikola Grbić nie powołał Karola Kłosa. Kibice oburzeni

Padło na Karola Kłosa, co oburzyło kibiców, którzy komentowali wpis z listą powołanych na oficjalnym profili reprezentacji Polski. "Wszyscy dyskutowali, czy Fornal, czy Semeniuk a mamy obu i tylko 3 środkowych. I Kłos za to zapłacił , szkoda bo ja wolałbym Kłosa zamiast Semeniuka, ale jest jak jest" - napisał jeden z internautów.

Nie zabrakło także sugestii, że Grbić uparcie stawia na pewnych zawodników, nawet mimo obniżki ich formy. Taka dyskusja od pewnego czasu toczy się wokół powołań dla Semeniuka, który ma za sobą nieudany sezon w barwach Sir Safety Perugia. "Nikola to się jednak 'betonuje' przy niektórych nazwiskach. Tak podejrzewałem, że weźmie 5 przyjmujących (żeby zmieścić Semena) kosztem czwartego środkowego (Karola). Nie podoba mi się to ale to nie ja powołuję kadrę" - czytamy w jednym z komentarzy.