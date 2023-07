Nikola Grbić tłumaczy zaskakującą zmianę. To dlatego odstawił gwiazdę kadry

- Japonia to drużyna, która bardzo mocno naciska serwisem, tak robiła zresztą w pierwszym secie. A kiedy jej się to uda, japońscy zawodnicy świetnie organizują się w defensywie. Kiedy piłka jest przyjęta idealnie, nie są aż tak dobrzy. W porównaniu do innych mocnych drużyn nie jest to element, w którym się wyróżniają - zaznacza trener polskiej kadry.