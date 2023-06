Nikola Grbić tłumaczy brak gwiazdy. Selekcja w kadrze niemal zakończona

Plan Nikoli Grbicia na tegoroczną Ligę Narodów od początku zakładał, że im bliżej będzie turnieju finałowego w Gdańsku, tym bliżej będzie do optymalnego składu jego drużyny. W czasie pierwszego turnieju w Nagoi było więc miejsce dla debiutantów, w Rotterdamie do składu wróciło kilku doświadczonych zawodników z Bartoszem Kurkiem i Pawłem Zatorskim na czele .

Tomasz Fornal z szansami na występ w meczach o medale Ligi Narodów. "Nie jest poza finałami"

Trenowałem Tomasza Fornala zarówno w poprzednim sezonie, jak i w tym. Wiem, co może nam dać, ale wciąż jestem na etapie poznawania tego, co mogą wnieść do zespołu Wilfredo Leon i Bartosz Bednorz

I od razu dodaje, że Fornal pozostanie w treningu i będzie do jego dyspozycji przed następnymi meczami reprezentacji. - Nie jest poza finałami VNL. Nie twierdzę jednak, że tym samym na sto procent znajdzie się w czternastce, ale kontynuuje treningi i wróci do Spały, kiedy my będziemy przygotowywać się do finałów - zaznacza.