Nikola Grbić pominął go w Lidze Narodów. Polski siatkarz zdradził powody decyzji

- Trener rozumie temat, bo nie mamy kiedy robić takich rzeczy. Mam nadzieję, że mnie przez to nie skreśli - mówił wówczas Interii Kwolek .

Ostatecznie jednak siatkarz nie dostał szansy w Lidze Narodów. Wszystko stało się jasne, gdy Grbić ogłosił kadrę na ostatni turniej w Pasay na Filipinach . Do drużyny dołączyło czterech zawodników, którzy dotąd mieli czas na odpoczynek - m.in. przyjmujący Aleksander Śliwka i rozgrywający Marcin Janusz - ale Kwolka wśród nich nie było.

Siatkarz opowiedział o przyczynach absencji w rozmowie z kanałem #VolleyTime, który na YouTube prowadzi Piotr Siekierski. - Plan był taki, że do ślubu mam mieć wolne, a po ślubie mam się stawić na kadrze. Ale niestety w trakcie tego wszystkiego, pięciu meczów z Rzeszowem, stała się sprawa, której nikt nie mógł przewidzieć, czyli moja kontuzja, przewlekła kontuzja barku - przyznał siatkarz.

Bartosz Kwolek nie zagra w Lidze Narodów. Nie chce "robić z siebie bohatera"

Uraz okazał się poważniejszy niż się na początku wydawało. Ostatecznie Kwolek zdecydował, że w takiej sytuacji nie warto ryzykować treningów z kadrą . Podkreślił, że taka decyzja ma też związek z narodzinami syna, które zmieniły nieco jego podejście do życia i gry w siatkówkę.

Oprócz Kwolka szansy na występy w Lidze Narodów od Grbicia nie otrzymało jeszcze tylko trzech siatkarzy z szerokiego składu. Innego przyjmującego, Michała Gierżota, możliwości debiutu w kadrze również pozbawił uraz. Rozgrywający Marcin Komenda dostał okazję do gry tylko w towarzyskim spotkaniu z Niemcami na inaugurację sezonu reprezentacyjnego. W Lidze Narodów nie zagrał też Mateusz Poręba. Co prawda był w składzie na pierwszy turniej w Nagoi, ale już na miejscu z gry wykluczył go uraz. W tegorocznych rozgrywkach nie brali jeszcze udziału Śliwka, Janusz, Łukasz Kaczmarek i Jakub Popiwczak, ale wszyscy są aktualnie z kadrą na Filipinach i najpewniej pojawią się na boisku.