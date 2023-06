Nikola Grbić podjął kolejną decyzję. Złe wieści dla trzech siatkarzy

Siatkarska reprezentacja Polski w środę rozpoczyna drugi turniej Ligi Narodów. W porównaniu do pierwszego tygodnia zmagań trener Nikola Grbić zabrał do Rotterdamu aż dziewięciu nowych zawodników. Ostatnim, dowołanym awaryjnie, był Bartłomiej Bołądź. Okazuje się jednak, że najprawdopodobniej będą to ostatnie występy atakującego w kadrze w tym sezonie reprezentacyjnym. Grbić zdradził, że tego lata nie będzie już korzystać również z dwóch innych siatkarzy.