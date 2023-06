Nikola Grbić podjął decyzję. Gwiazda zagra w kadrze po dwóch latach

Kadra reprezentacji Polski na drugi turniej Ligi Narodów. Wilfredo Leon wraca do gry

Po niemal dwóch latach przerwy w drużynie narodowej wystąpi również Wilfredo Leon. Urodzony na Kubie przyjmujący stracił poprzednie lato z powodu kontuzji. W czerwcu ubiegłego roku zdecydował się bowiem na operację lewego kolana. Po niej starał się wrócić do formy na mistrzostwa świata, Grbić ostatecznie nie zdecydował się jednak, by włączyć go do kadry. Bez niego "Biało-Czerwoni" dotarli do finału, w którym przegrali z Włochami.