Nikola Grbić odsuwa od siebie ważną decyzję. Ta sprawa będzie się ciągnąć za kadrą

Wyboru, jaki Grbić ma na pozycji przyjmujących, może mu pozazdrościć każdy selekcjoner na świecie . Ma do dyspozycji zawodników z absolutnej światowej czołówki, którzy na co dzień występują w czołowych klubach z Polski i Włoch, czyli najsilniejszych lig świata.

Kiedy doszło do decydujących spotkań, zdecydował się na dwójkę Wilfredo Leon - Aleksander Śliwka . W spotkaniu z Brazylią obaj zawodnicy zaskoczyli kibiców, bo ofensywny na co dzień Leon świetnie bronił, a Śliwka znakomicie atakował. Grbić nie chce jednak przyznać, że znalazł już dwóch przyjmujących na resztę sezonu.

Bartosz Bednorz, Kamil Semeniuk, a może Tomasz Fornal - kogo skreśli Nikola Grbić?

Grbić nie ukrywa bowiem, że jest zwolennikiem czterech przyjmujących w 14-osobowym składzie na najważniejsze zawody . Na taki układ zdecydował się zresztą przed rokiem w czasie mistrzostw świata. Tymczasem w Ergo Arenie wciąż ma do dyspozycji pięciu zawodników do gry w przyjęciu.

Trener "Biało-Czerwonych" na razie odwleka więc decyzję o wyborze czwórki przyjmujących. Oprócz Śliwki i Leona do miejsca w składzie aspirują Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Bartosz Bednorz . Pierwszy to podpora kadry z poprzedniego sezonu, drugi najlepszy zawodnik mistrzów Polski, trzeci jeden z bohaterów zespołu triumfującego w Lidze Mistrzów.

- Ich poziom jest niezwykle wyrównany. Nie jest tak, że kogoś mogę odrzucić, bo nie jest wystarczająco dobry. Podajcie mi jedno nazwisk - kogo byście wykluczyli? To trudny wybór, który prawdopodobnie będę musiał podjąć przed mistrzostwami Europy. To długi turniej, będzie potrzeba więcej zawodników do rotacji, ale i do treningu. Ale zobaczymy, niczego nie deklaruję - zaznacza szkoleniowiec polskiej kadry.