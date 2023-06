Reprezentacja Polski w siatkówce rozpoczęła sezon kadrowy, a pierwszą odsłon zmagań "Biało-Czerwonych" w tym roku są mecze Ligi Narodów. Aktualni wicemistrzowie świata na pierwszy turniej polecieli do Japonii, a Nikola Grbić wziął ze sobą debiutantów oraz zawodników, którzy wcześniej zakończyli sezon ligowy.

Polacy zainaugurowali turniej wygraną z Francją, a następnie po pięciosetowych bojach ograli Iran i Bułgarię. W ostatnim starciu gładko przegrali z Serbią , co było dużym rozczarowaniem. Po meczu Grbić wprost przyznał, że jego podopiecznym zabrakło energii. - Pod tym względem nie zagraliśmy tak, jak powinniśmy. Mając nawet na uwadze zmęczenie, brak treningu itp., powinniśmy mieć odpowiednią energię podczas meczu - tłumaczył w rozmowie ze Sport.pl.

"Biało-Czerwoni" pozostają liderami rankingu FIVB, ale przez porażkę z Serbią ich dorobek punktowy zmniejszył się. To efekt kuriozalnego systemu przyznawania punktów rankingowych - za zwycięstwa z Iranem i Bułgarią Polacy otrzymali po 0,01 punktu, a przez przegraną w ostatnim spotkaniu stracili ich ponad 17.

Nikola Grbić nie krył oburzenia. Chodzi o zasady FIVB

- Gdyby ją dopuszczono do rywalizacji w igrzyskach, to zakwalifikowałaby się na podstawie rankingu, nie grając od dwóch lat meczu. To wariactwo - dodał. I nie krył rozgoryczenia zasadami narzuconymi przez FIVB.