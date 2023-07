Bartosz Kurek, kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski, przywiózł z wypadu do Filipin na jeden z turniejów Ligi Narodów wyjątkową pamiątkę. To była opaska, do której przymocowane były dwie podobizny naszego siatkarza. Po kilku tygodniach od tamtych wydarzeń na finale Ligi Narodów w Ergo Arenie z tym gadżetem na głowie paradowała żona kapitana kadry Anna Kurek.