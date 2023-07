Reprezentacja Polski awansowała do finału siatkarskiej Ligi Narodów, pokonując w czterech setach Japończyków. "Biało-Czerwoni" o upragniony triumf w rozgrywkach zagrają z mocnymi Amerykanami, którzy triumfowali w fazie zasadniczej i są poważnymi kandydatami do zwycięstwa. Rywale podopiecznych Nikoli Grbicia znaleźli się też na dobrej drodze do wyprzedzenia naszych reprezentantów w rankingu FIVB.