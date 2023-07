Japończycy są rewelacją tegorocznej Ligi Narodów , a świetne przygotowanie do turnieju potwierdzają praktycznie od początku rozgrywek. Zespół prowadzony przez Philippe Blaina zajął drugie miejsce w fazie zasadniczej i pewnie zameldował się w finałach . W pierwszym meczu w Gdańsku reprezentanci Kraju Kwitnącej Wiśni rozbili w trzech setach Słoweńców , co dla Polaków było jasnym sygnałem, że czeka ich trudna przeprawa w półfinale.

I tak było. Japończycy pewnie wygrali pierwszego seta , pozwalając "Biało-Czerwonym" na ugranie zaledwie 19 punktów. W drugiej, granej na przewagi partii, również postraszyli podopiecznych Nikoli Grbicia , ale tym razem musieli uznać ich wyższość. Dwa kolejne sety padły już łupem rozkręcających się z akcji na akcję Polaków, którzy tym samym awansowali do finału , gdzie o zwycięstwo w rozgrywkach zagrają z Amerykanami.

Liga Narodów 2023. Eksperci o meczu Polski z Japonią

Eksperci komentujący przebieg spotkania na Twitterze nie mieli wątpliwości, że sobotni występ Polaków nie był idealny. Jakub Bednaruk z Polsatu Sport po pierwszym secie ironicznie porównał obie drużyny do pociągów jeżdżących w Japonii i Polsce. "Shinkansen vs osobowy Warszawa-Radom" - zażartował. Drugą partię skomentował równie wymownie. "Jak krew z nosa" - napisał.

I faktycznie, "pendolino" w końcu dogoniło "shinkansena", co nie zmienia faktu, że występ Polaków pozostawiał wiele do życzenia. Szczególnie w pierwszym i drugim secie, co nie napawa optymizmem przed finałem, w którym "Biało-Czerwonym" przyjdzie zmierzyć się z bardzo mocnymi Amerykanami, którzy w półfinale ograli przecież aktualnych mistrzów świata, czyli Włochów.