Nasz człowiek w Japonii. Nikt nie zna rywali tak jak on. Zabawny "plan" na Azjatów

Nikt nie zna Japończyków tak, jak on

Japonia jest rewelacją rozgrywek. Kiedy mówiliśmy Kurkowi, że to dzięki takim zawodnikom jak on w lidze japońskiej podniósł się poziom gry w tym kraju, odparł: - Chciałbym, żeby podniesienie poziomu w Japonii to była moja zasługa, ale myślę, że nie do końca tak jest. W poprzednim sezonie też grali już bardzo dobrze. Na styk z uznanymi drużynami. Mają fajną generację zawodników. Dużą robotę zrobił trener Philippe Blain. Dokonał dobrej selekcji i fajnie ich prowadzi.