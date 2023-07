Największe rozczarowanie Ligi Narodów? "Byliśmy wyczerpani"

Na pierwszy turniej pojechaliśmy składem złożonym wyłącznie z młodych zawodników. Musieliśmy odpocząć, sezon ponownie był super długi. Byliśmy fizycznie wyczerpani. Chcieliśmy nabrać trochę sił przed powrotem do gry. Potem mieliśmy trudny turniej we Francji, gdzie graliśmy z Argentyną i Brazylią. Nie byliśmy jeszcze gotowi na takie wyzwania. W końcu udało nam się zakwalifikować do turnieju finałowego, co było najważniejszym zadaniem

~ opowiada Interii Brizard.