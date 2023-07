Najpierw rozbili Amerykanów, a teraz taka wiadomość. Polacy "odskoczyli" rywalom. To już deklasacja

Polscy siatkarze w wielkim finale Ligi Narodów pokonali Amerykanów i po raz pierwszy w historii sięgnęli po złoto tych rozgrywek. Podopieczni Nikoli Grbicia mają jednak więcej powodów do zadowolenia - nie dość, że otrzymali szereg nagród indywidualnych, to jeszcze umocnili się na pozycji liderów rankingu FIVB. A zwycięstwo z reprezentacją USA było o tyle istotne, że to właśnie zespół prowadzony przez Johna Sperawa plasuje się za plecami "Biało-Czerwonych".