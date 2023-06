Liga Narodów 2023. Zmiana w siatkarskiej reprezentacji Polski

W piątek reprezentacja Polski mężczyzn wygrała towarzyskie spotkanie z Argentyną w Płocku, a już dziś wyrusza do Rotterdamu, gdzie od 20 do 25 czerwca rozgrywany będzie turniej Siatkarskiej Ligi Narodów. W składzie doszło do jednej zmiany - Bartłomiej Bołądź dołączył do drużyny, zastępując Dawida Dulskiego. Zmiana podyktowana jest względami zdrowotnymi

- To inny poziom niż młodzieżowy, siatkówka seniorska jest silniejsza. Myślę, że sprostałem zadaniu. Musiałem się mierzyć z wysokim blokiem, udawało się go omijać. To będzie procentowało w przyszłości, dużo mi to dało. Cały mecz będzie tkwił w pamięci, to nowe przeżycie - mówił przed kamerą Polsatu Sport po meczu z Iranem.